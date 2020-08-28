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Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum."

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