Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler mesajı
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum."
Mücadeleci ruhu, azmi ve kararlılığıyla, ülkemizin gençlerine beslediği derin muhabbetle gönüllerimizde taht kuran, kıymetli fikir insanı, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/4A7MArzpkR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2020
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