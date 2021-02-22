Başkan Erdoğan'dan son dakika döviz rezervi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda 'Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.

AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize IMF'den borç alın diyorlar, o sizin karakterinizdir, bizde bu yok. Şu anda "Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı" diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var" ifadeleri kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı, tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda ciddi etkiler yaratan şoklara rağmen hedeflerine bağlı kalmayı başardı"