Başkan Erdoğan'dan muhalefete: "Kendi insanının felaketini isteyen bir muhalefet"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de adını taşıyan üniversitede ek fakülte binası açılışında konuştu. Muhalefetin tavır ve tutumuyla ilgili eleştirilerde bulunan Erdoğan "Kendi ülkesinin felaketinden haz duyan bir muhalefet dünyadaki tek örneği bizde" dedi ve ekledi: "Borçlanma, hizmetleri durdurma etkinlikleri yapanlara karşı bizler hep hizmet ve eser siyasetine devam ettik"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın ve öne çıkanlar;

Birileri üniversite sayılarıyla ilgili açıklamalarımızla akıllarınca alay ediyordu. Kulakları olup duymayanlar, gözü olup görmeyenlerin artık gördüğünü temenni ediyorum. Memleketimde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugünü iple zor çektik.

Cuma namazını da açılışını yaptığımız Ahmet Erdoğan Camii'nde kıldık. Yaptıranlardan Allah razı olsun.

BÖLGEDE YOĞUN PROGRAM

Bölgede Ovit'ten Yusufeli'ne tüm çalışma, proje ve yatırımları yakından takip ediyoruz. Trabzon'da il kongresine iştirak edecek sonra Ankara'ya geçeceğiz.

Rize'ye kadar gelmişken adımızı taşıyan üniversitemizi ziyaret etmemek olmazdı. Bugün hizmete alacağımız mühendislik fakültemizle ek binalarının şehrimize, üniversitemize ve tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Denizin üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nda da yarın inceleme yapacağız.

Bugün artık 25 Fakülte, 18 bini bulan öğrenci sayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi önemli bir konuma geldi.

ÜLKESİNİN FELAKETİNDEN HAZ DUYAN BİR KESİM VAR

Her şeye muhalefet eden kesim artık her geçen gün farklı bir şeyle karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi, sağladığı her başarıyı kahırla karşılayanlara ne demeli bilmiyoruz. Yol yaparız "uçak mı inecek?" derler. Büyük havalimanları yaparsınız "Buraya uzay mekiği mi inecek?" derler. uzay programı yaparsınız "yapacak başka iş mi yok?" derler.

"UZAYA GİTTİĞİMİZDE..."

Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim.

Biz ömrümüzü eserle, hizmetle geçirdik. Bunlar ise borç bulma, yatırım yapmama, durdurma programları yaptılar.

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat 'Biz şu kadar ucuz faizle yurtdışından borçlanma yaptık' diyor. Daha sonra bakanlığımız belgeleriyle bunun nasıl yalan olduğunu açıkladı. Yalana gerek yok, dürüst ol. Yarışa girmek güç ister, istikrar ister. Bunlarda bu yok

40 BİN TABLETLE ÖVÜNEN CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ!

Kalkmışlar CHP'li bir büyükşehir belediyesinin dağıttığı 40 bin tabletle övünüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttıklarını falan bir kenara bırakıyorum. Bir tek Şahinbey ilçemiz 50 bin tablet dağıtırken bunlar haber oluyor! Bunlarla övünüyorlar. Dikkat edin bir tek ilçe belediyemiz bu ha!

BÖLGESEL VE KÜRESEL LİDER DE OLACAĞIZ

Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz, uzaya da gideceğiz. Bölgesel ve küresel lider de olacağız. Buna inanıyoruz.

EĞİTİMİN PAYINI HEP ARTTIRDIK

Bütçeden üniversitelerimize ayırdığımız payı hep arttırdık. Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar olacaktır."

Ülkemizde tarihimizin en büyük alt yapı hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla her alanda yepeni bir Türkiye inşa ettik.