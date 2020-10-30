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Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii ardından Atatürk Kültür Merkezi'nin yapımı devam eden binayı inceledi.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına konuşan Erdoğan, vefat eden Mesut Yılmaz'la ilgili olarak, "Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere, başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Taksim Camisi'ne geçti.

Burada inceleme yapan Erdoğan daha sonra yeni AKM'ye geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

MESUT YILMAZ AÇIKLAMASI

Erdoğan, Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ölümüne ilişkin "Sabah eşi Berna Hanım ile bir telefon görüşmesi yaptım. Başta eşi olmak üzere tüm ailesine baş sağlığı diliyorum." dedi.

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