Başkan Erdoğan'dan Macron'a tarihi ders

Başkan Erdoğan, Türkiye’deki darbeler ile darbe yargılamalarının tartışıldığı 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Erdoğan, Macron'un 'Derdimiz Erdoğan'la' şeklinde yaptığı açıklamaya Erdoğan, "Şahsımla daha çok sıkıntın olacak" sözleriyle yanıt verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



MİLLETİMİZİN TARİHİNE SAVAŞ AÇANLARIN AMAÇLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Sempozyumun milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Yakın tarihimize baktığımızda ülkemizin demokrasi tecrübesinin vesayet, cuntalar lekesiyle dolu olduğunu görüyoruz. Yakın tarihimize baktığımızda darbeler ve cuntaları görüyoruz. Milletimizin tarihine savaş açanların amaçlarını asla unutmayacağız.

HİÇBİR DARBE MEŞRU VE MİLLİ DEĞİLDİR

Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir. Her darbe bir önceki darbenin yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak için gerçekleştirilmiştir. 15 Temmuz gecesi söylediğimiz gibi milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık ve tanımıyoruz.

15 TEMMUZ'DA DA 'BİZİM ÇOCUKLAR YİNE BAŞARDI' DEMEK İÇİN BEKLİYORLARDI

12 Eylül sabahı köşe başlarında mevzilenmiş tanklar tanıdık bir felaketin habercisiydi. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda 'Bizim çocuklar yine başardı.' demek için bekliyordu. Türkiye'yi 12 Eylül Darbesi'ne hazırlayan karanlık odak darbe sonrasının planlamasını da yapmıştı. Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz.

ARTIK BİZİM IMF DİYE BİR KAPIMIZ YOK

Ekonomimizi IMF'E muhtaç ve mahkum hale getirdiler. 2013'te borcu biz sıfırladık. Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz. Bu ülke kendine yeter.

PEK ÇOK TOPLUMSAL SARSINTININ TEMELİNDE 12 EYLÜL DARBESİ VARDIR

Nice eserler bilinçli bir şekilde imha ediliyordu. Amaç milletimizin değerlerini oluşturan bilincin maddi alt yapısını tümü ile yok etmektir. Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı. Son dönemde gündeme getirilen pek çok toplumsal sarsıntının temelinde 12 Eylül Darbesi vardır. Darbe ve vesayet düzeni, Türkiye'ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur.

MACRON'A SERT TEPKİ: SENİN ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK

Bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor Suriye'de, Libya'da karşımızda darbeci Hafter ve Wagner diye silahlı güçler bütün bunların yanında Fransa sürekli gündemde. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Libya'ya petrol, Afrika ülkelerine elmas için gidiyor. Tarih bilgin de yok. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma."

YUNANİSTAN'A İNCE MESAJ: YANLIŞ YOLLARA GİRME

Erdoğan, Yunanistan ile ilgili "Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme.