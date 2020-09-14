Başkan Erdoğan'dan koronavirüs talimatı

Ankara’da vakalardaki sıçrama İstanbul için de bekleniyor. Toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı nedeniyle son günlerde maske, mesafe ve karantina kurallarını ihlallerin de arttığı belirtiliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakanlara 'Cezaların tahsili konusunda kesinlikle taviz verilmesin. Bir an önce cezaların tahsili başlasın ki, kamuoyundaki bu yanlış algı giderilsin' dediği öğrenildi.

Alınan tüm tedbirlere rağmen artan koronavirüs vakalarının son dönemde, en fazla aile içi bulaşmalardan kaynaklandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalarda dışarıda olan aile bireylerinin izolasyon kurallarını ihlal ederek virüsü aile içine taşıdığı tespiti yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerdeki site ve apartmanlardaki ‘komşu ziyaretleri’ de virüsün bir evden diğer eve taşınmasına sebep oluyor. Sonbaharla birlikte memleketlerinden büyükşehirlerdeki evlerine dönenlerin eş-dost-akraba buluşmalarının da vaka tablosuna olumsuz yansımasından endişe ediliyor.



Bu sebeple, Ankara’da vaka sıçramasının, ekim ayı ile birlikte İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki diğer illerde de yaşanacağı ifade ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde “Artık köyünden, memleketinden ve tatilden dönenlerin, hasret gidermek için bir araya gelmemeleriyle ilgili uyarılar yapılmalı” görüşü dile getirildi.



65 YAŞ İLE TEMAS KESİLECEK



Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların yaptığı koordinasyon toplantılarında, ağır hasta sayısının azaltılması ve 65 yaş üstündekilerin korunması için bu yaş grubundakiler ile gençlerin temasının mümkün mertebe azaltılması üzerinde duruldu. Banka, AVM ve kamudaki hizmetler için 65 yaş üstüne özel gün veya saatler belirlenmesi önerildi.



CEZALARDA TAVİZ YOK



Toplumdaki, 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı sebebiyle son günlerde maske, mesafe ve karantina kurallarını ihlallerin de arttığı belirtiliyor. Hem Bilim Kurulunda hem de son yapılan kabine toplantısında gündeme gelen bu konuda, Cumhurbaşkanı’nın ilgili bakanlara "Cezaların tahsili konusunda kesinlikle taviz verilmesin. Bir an önce cezaların tahsili başlasın ki, kamuoyundaki bu yanlış algı giderilsin" dediği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi