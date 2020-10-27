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Başkan Erdoğan'dan ırkçı vekile suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollandalı ırkçı vekil Wılders hakkında avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

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