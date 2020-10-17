Başkan Erdoğan'a sancak hediyesi

Hafta içi AK Parti Grup Toplantısı'nda Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin yeni müjde vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu. Böylece yeni rezerv keşfi 85 milyar metreküp oldu.

Erdoğan'a dikkat çeken hediye

Tarihi açılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.