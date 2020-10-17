AjansHaber.com.tr Gündem Anlamı çok büyük

Başkan Erdoğan'a sancak hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı. Tarihi açılamanın ardından Erdoğan'a Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

Hafta içi AK Parti Grup Toplantısı'nda Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin yeni müjde vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu. Böylece yeni rezerv keşfi 85 milyar metreküp oldu.

Erdoğan'a dikkat çeken hediye

Tarihi açılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Pakdemirli zeytin hasadına katıldı
HDP'li isimden partisiyle ilgili flaş açıklama
Şehit babasından İmamoğlu'na büyük şok
TV100'ün canlı yayınını kapattılar
Bakanlık 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı
PKK/KCK'ya Sincar'da ağır darbe
FOX'un yeni algısı da çöktü!