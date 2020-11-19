Başkan Erdoğan Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu

Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası yangında büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüp Sultan Mezarlığı'na gitti. Burada Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret eden ve dua okuyan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Kekeç, 14 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in mezarını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hasar gören tarihi Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç ile yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in kabirlerini ziyaret etti.

Erdoğan, daha sonra 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi Vaniköy Camisi'ne geldi.

Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.