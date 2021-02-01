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Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsünü test etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı.

Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile Kabine toplantısının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Bu sırada açıklamalarda bulunan Erdoğan, sürücüsüz otobüs ile ilgili olarak, "Seri üretimle markalarımızın adını duyuracaklar. Otobüs sessiz çalışıyor, yayalara karşı da duyarlı. Ülkemiz için de milletimiz için de hayırlı olsun." dedi.

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