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Başkan Erdoğan, Trabzonspor yönetimi ve futbolcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor yönetimi ve futbolcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Ardından Başkan Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

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