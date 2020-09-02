Başkan Erdoğan, Trabzonspor yönetimi ve futbolcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor yönetimi ve futbolcularını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetici, teknik heyet ile futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/zu0ec5WkEr— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 2, 2020
Ardından Başkan Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/meGRbOCaoH— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 2, 2020
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