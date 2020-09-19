Başkan Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan güncel konular hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye alan kazandırma,sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği çözüme kavuşturma niyetindeyiz. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara aldırış etmemekteyiz." ifadelerini kullandı.