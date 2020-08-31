Başkan Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, sel ve heyelan felaketi yaşanan Giresun’da incelemelerde bulunarak yetkililerden brifing aldı. pic.twitter.com/9mO82Q6lyg — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 31, 2020

AFAD SON DURUMU PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki son durumu şöyle paylaştı.

''Giresun'da müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, 112, DSİ, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay, AKUT, İHH ve diğer STK personelinden oluşan 3.627 kişilik ekip ve 1270 araç ile devam ediyor.

Çalışmalar arama-kurtarma, enerji, ulaşım, sağlık, beslenme, hasar tespit, zarar tespit ve psikososyal destek gibi pek çok alanda eş zamanlı sürdürülüyor.

Bölgede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolu yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı.

Sel ve heyelan nedeniyle elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahallede yürütülen çalışmalar sonucu tüm köy ve mahallelere elektrik verilmeye başlandı.

Yağlıdere, Doğankent, Güce, Üçtepe ve Dereli’ye su verilmeye başlandı. Bölgede su verilemeyen yer kalmadı.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde mahsur kalan 172 vatandaşımız kurtarıldı.

Kayıp olan 5 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor.''