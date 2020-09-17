Başkan Erdoğan: "Seçime kadar değil, mezara kadar"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başlattığımız gönül seferberliği ile bir yandan kongrelerde yeni üyelerimizi seçiyor, bir yandan tabanımızı genişletiyoruz. AK Parti 601 bin üye kaydı ile birçok partinin üye sayısını geride bırakmıştır. Kayıtların 301 bini gençlerdir. En yüksek gencin bulunduğu siyasi teşekkül biziz. En aktif ve en geniş kadın kollarına sahip partiyiz. 10.5. milyon üyemizle Türkiye'nin 8'de 1 oranında bir modeliyiz.

Olağan büyük kongre sürecimiz koronavirüs nedeniyle birkaç ay ötelendi. Ancak belirlendiği gibi yürüyor. İl kongrelerimizi ekimden itibaren başlatmayı planlıyoruz. İlçe kongrelerimizin önemli bir kısmını tamamladık. 577 ilçemizde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Yani tüm ilçelerimizin yüzde 59'unda kongrelerimizi yaptık.

MÜCADELEMİZ MEZARA KADAR

Ülkeye ve millete hizmet yolunda görevi devreden ilçe ve belde başkanlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti'de bayrak değişimi olabilir, ama millete hizmet yarışı bitmez. Unutmayalım, hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil, mezara kadar sürer.

83 milyon insanın her bir insanın gönlünü almaya çalışırken, kendi teşkilatlarımızdakilerin gönül çemberinin dışında kalmasını kabul edemeyiz. Bu görev il başkanlarımıza düşüyor. Bazı kongrelerimize telekonferans, bazılarına da bizzat katılarak milletimiz ile kucaklaşacağız.

DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

2023 yılında partimizi hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde partimizi zafere taşıyacağımıza inanıyorum. Bizi zafere taşıyacak süreç için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Zaman su gibi akıyor. Buna ayak uydurmalıyız.

Biz sadece bugün ün değil, geleceğin de partisiyiz, iktidarıyız, umuduyuz. Rabbim bizi rıza-i ilahiden başka bir amaca yöneltmesin diyorum.

ÇITAYI HEP YUKARI ÇIKARDIK

Ülkemizin her karış toprağını, hizmetlerle, yatırımlarla, eserler ile donattık. Milletimizi mücadele ettiği hak ve özgürlüklere kavuşturduk. Bunlar sadece başlangıçtı. Çıtayı hep daha yukarı çıkardık. 2023 için bir vizyon ortaya koyduk.

Dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girmeyi amaçlayan bu vizyon doğrultusunda çok daha büyük atılımların içine girdik.

Darbelerle bu milleti yönetenler tabi bundan rahatsız oldu. Türkiye, kendini tarihle sosyoloji ile izah edilemeyecek olayların içinde buldu. Gezi olaylarını, 17-25 kumpasını, PKK'nın çukur olaylarını, yüzlerce masumun hayatına mal olan bombalı saldırıları, DEAŞ'ın sınır tacizlerini, hepsini bir kenara bıraktım 15 Temmuz'u hatırlayın.

Dillerinden demokrasiyi düşürmeyenlerin 15 Temmuz'da meşru hükümeti darbe ile yıkmaya çalışanlara omurgalı bir duruş sergilemediğini gördük.

Kendimizle birlikte, ister tarihi bağlara dayansın, ister yeni ilişkiler kuralım, tüm dostlarımız için de aynı mücadeleyi vermeye kararlıyız. İnşallah 2053 vizyonumuzu bu model üzerinde inşa edeceğiz.

KENDİ PROJELERİMİZİN PEŞİNDEN GİDECEĞİZ

AK Parti demek bir yandan günlük işleri yürütüp, sorunları çözerken, böylesine köklü tasavvurların peşinde koşmak demek. Partimiz bunlardan ne kadar koparsa o kadar sığlaşır. Bazı kesimler bizi kendi sığlıklarına çekmek istiyor. Hamdolsun 19 yıldır bu tuzağa düşmedik. Kendi projelerimizin peşinden gideceğiz.

Türkiye neden Suriye'de, neden Libya'da, neden Afrika'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da, Balkanlar'da diyorlar. Soruları tam tersinden soralım. Türkiye tamamen çekilirse, Suriye bir anda barışa huzura, özgürlüğe mi kavuşur? Türkiye oradaki oyunları görmez ise Irak'ta her şey normale mi döner? Libya'da Türkiye olmaz ise darbeciler, yönetimi meşru hükümete mi bırakır?

HALKIMIZA İYİ ANLATALIM

Mesela AB, Türkiye tüm haklarından feragat ederse, uzun süredir uyguladığı çifte standarttan vazgeçerek sözlerini tutmaya mı çalışacak? Mesela bu ülkeler çekip gidecekler mi? Şayet bu soruların hepsine samimi bir evet cevabı verilirse, izlediğimiz politikayı gözden geçirmek vacip hale gelir. Küçük bir kesim dışında aklı başında olup da bu sorulara evet verecek kimseyi Türkiye'de görmedim, tanımadım, duymadım. Teşkilatlarımızın bunları halkımıza iyi anlatması çok önemlidir.

Bunun için gece gündüz milletimiz ile olacağız. Vizyonumuzu anlatacağız.