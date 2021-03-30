Başkan Erdoğan Letonya maçını statta izleyecek

A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri kapsamında bu akşam oynanayacağı Letonya maçı öncesi öneli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi yerinde takip edecek.

ERDOĞAN, BURAK YILMAZ'A SÖZ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maç sonrası karşılaşmada 3 gol atan Burak Yılmaz ile telefonda konuşmuştu. Erdoğan, golcü

oyuncunun attğı frikik golüne övgüler yağdırmıştı. Burak Yılmaz ""Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok mutlu oluruz" demişti. Erdoğan ise golcü oyuncunun bu sözleri üzerine Bundan sonraki maça nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah. Bütün arkadaşlara tebriklerimi iletirsen çok mutlu olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullanmıştı.

İLK 2 MAÇTAN ZAFERLE AYRILMIŞLARDI

Milli Takım, bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadelede Letonya'yı ağırlayacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri kapsamında Hollanda'yı 4-2, Norveç'i ise 3-0 yenerek harika bir başlangıç yapmıştı.