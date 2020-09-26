AjansHaber.com.tr Gündem 'Kesin korunacak hassas alan'lar ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı! 6 şehirdeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Adana, Balıkesir, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin'deki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Santa Harabeleri, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Kamil Abduş Gölü ve çevresi ile Sakız Adası, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağarası, Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası ile Tarsus ilçesindeki Tarsus Dalyanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cezası belli oldu
Kayınbirader Nusret'in şirketinde neler dönüyor?
Ezhel'den Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!
İstanbul'da da hissedildi
Bakan Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Algı operasyonu ellerinde patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı