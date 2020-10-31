Başkan Erdoğan: "Duruma tam olarak hakimiz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6,6 büyüklüğündeki İzmir depremi sonrası geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileten ülkelere teşekkür etti.
İzmir'de son belirlemelere göre 26 kişinin hayatını kaybettiği 885 kişinin ise yaralandığı deprem sonrası Başkan Erdoğan Twitter'dan destek ve taziye mesajlarını ileterek yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:
Başkan Erdoğan: "#İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.
Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşımızın yanındadır."
İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2020
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz. pic.twitter.com/2Qy8GLy3kB
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