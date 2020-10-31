Başkan Erdoğan: "Duruma tam olarak hakimiz"

İzmir'de son belirlemelere göre 26 kişinin hayatını kaybettiği 885 kişinin ise yaralandığı deprem sonrası Başkan Erdoğan Twitter'dan destek ve taziye mesajlarını ileterek yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

Başkan Erdoğan: "#İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşımızın yanındadır."