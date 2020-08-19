Başkan Erdoğan: "Cuma günü müjde açıklayacağım"

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, "Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Cuma günü tüm millete müjde açıklayacağını ve Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Virüs sebebiyle dünyada yatırımlar durmuşken Türkiye yatırımlarıyla özgün bir yol izliyor. Dünyada en hızlı toparlanan 5 ülkeden biri olduk.

Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır.

CUMA GÜNÜ MÜJDE VERECEĞİM

İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğim. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.

Tabii açıklarsam bu işin heyecanı her şeyi kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamalar Türkiye'nin gündemine oturdu. "Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak?" sorusu en çok merak edilenler arasına girerken, meraklı bekleyiş başladı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cuma günü açıklayacağım' dediği müjdeyle ilgili, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.