Başkan Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu açılışını gerçekleştirdi

Otoyol, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ve 15 kişilik ekiple tek merkezden yönetilecek. Sistem ile otoyolda yaşanabilecek kaza ve diğer tehlikeli durumlara karşı sürücüler anında uyarılacak.

Edirne’yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıldı. Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresi, bu otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşecek.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli'ye sonra Antalya'ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak.

Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.

Önemli turizm merkezlerine ulaşımda da ciddi katkılar sağlayacak. 6,5 milyon bitki, 1.1 milyon çimlendirmeyle bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmak lazım. Bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensör ve kameralarla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır.

Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan işlemler akıllı ulaşım sistemiyle gerçekleştirilecek. Buzlanmaya, akıllı araçların kullanımına kadar bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik.

YILLIK 127 MİLYON 551 BİN LİTRE YAKIT TASARRUFU

Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan otoyol, 275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğa sahip. Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyolun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesimi hizmete girecek. Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak.

Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda uzunluk göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor.

'BİZİM SİYASETİMİZ HİZMET SİYASETİDİR'

Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Bizim siyasi hayatımızın tamamı özellikle İBB Başkanı seçildiğimizden beri devam etti. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye'yi hem kalkındırdık, hem de güçlendirdik. Eskilerin düt demeye dudak gerektiği sözü var. Son 7 yılda Türkiye'nin maruz kaldığı fırtınadan sağ salim çıkması küresel-bölgesel güç haline gelmesi ülkemizi getirdiğimiz noktadandır.

'KRİTİK ROLE SAHİP ÜLKE SEVİYESİNE ÇIKTIK'

Türkiye'deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde her geçen gün güçlenen Türkiye olarak kimseye minnet etmeyen Türkiye haline geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık.

3 YIL KESİNTİSİZ DEVAM

İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.

Türkiye'nin istiklal ve istikbal kavgası olan bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. İstanbul'un fethinin 600. yılı 2053 ve Malazgirt Zaferinin 1000. yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri Türkiye bırakmakta kararlıyız. Kazandığımız her başarıyı bu yolda atılmış adım olarak görüyoruz.