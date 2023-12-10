Başkan Aşgın'dan ses getiren mesaj: İsrail'i spor müsabakalarından men edin

Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da düzenlendi.

Ülkenin dört bir yanından turnuva için Çorum'a gelen sporcular, başarıyla düzenlenen turnuvanın ardından dostluk mesajları verdi.

Başkan Aşgın'dan ses getiren mesaj

Turnuvaya ev sahipliği yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Filistin'in yanındayız" yazılı bir dövizle kameraların karşısına geçerek dünyaya önemli bir çağrıda bulundu.

"Rusya nasıl men edildiyse, İsrail de men edilmeli"

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına devam ettiğini hatırlatan Aşgın, "Spor barışdır, kardeşliktir. Nasıl ki uluslararası federasyonlar Rusya'yı tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmişse, çocuk katili İsrail de men edilmelidir." diye konuştu.

"2024 Olimpiyatlarında İsrail olmasın"

Kadeş Barış Antlaşması gibi, dünyanın ilk barış antlaşmasının yapıldığı Çorum'dan bu mesajı verdiğinin altını çizen Aşgın, başta 2024 Olimpiyatları olmak üzere, İsrail'in bütün uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çocuk katillerine yer verilmemeli"

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Aşgın, "Asla katillere, çocuk katillerine, işgalcilere sportif etkinliklerde yer verilmemelidir" dedi.

Rusya men edilmişti

24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ardından Rusya, uluslararası spor müsabakalarından men edilmişti.

İki düzenli ordu arasında gerçekleşen ve 13.000 kişinin öldüğü savaşın ardından men etme kararı alan uluslararası federasyon yetkilileri, çoğu çocuk ve sivil olmak üzere 18.000 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından nasıl bir karar alacak merak konusu.