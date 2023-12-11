Başkan Aşgın farkı! Bütçe açığı değil, bütçe fazlası verdi

Yerel seçimlere yeniden aday olduğunu belirten Aşgın, göreve geldiğinde belediyenin mevcut bütçesinin üç katı borcu olduğunu, 4 yıllık görev süresi içerisinde hem tüm borçları ödediğini hem de bütçe fazlası verdiklerini söyledi.

Belediye çalışanlarına en fazla maaşı veren belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Pek çok belediye, çalışanlarının maaşını ödeyemezken bizde en düşük maaş 22 bin lira. Kıdeme göre çalışanlar ortalama 30 bin liraya yakın maaş alıyor” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bütçenin üç katı olan borcu ödeyip bütçe fazlası vermeyi nasıl başardığını şöyle aktardı:

"Öncelikle bütün ilçelerimize asfalt döktüğümüzü belirtmek isterim. İlk olarak CHP’li ilçe belediyelerimizden başlamak üzere şu an 13 ilçemiz var merkez dışında 13’ünün tamamını asfaltladık."