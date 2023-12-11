Başkan Aşgın farkı! Bütçe açığı değil, bütçe fazlası verdi
Türkiye'de bulunan pek çok belediye çalışanın bile maaşını ödemekte zorlanırken Çorum Belediyesi bütçe fazlası verdi. Başkan Aşgın, belediye çalışanlarına da en yüksek maaşı veren belediyelerden biri olduğunu açıkladı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce belediye başkanı seçildiğinde belediyenin mevcut bütçesinin üç katı borcu varken, şu anda bütçe fazlası verdiklerini belirtirken Çorum Belediyesi tüm çalışmalarıyla örnek belediye oldu.
Hitit Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yaparken aday olduğu Çorum Belediye Başkanlığına 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimde seçilen Dr. Halil İbrahim Aşgın, 4 yıllık görev sürecinde dolu dolu geçen çalışmalarını Ajans Haber’e anlattı.
Yerel seçimlere yeniden aday olduğunu belirten Aşgın, göreve geldiğinde belediyenin mevcut bütçesinin üç katı borcu olduğunu, 4 yıllık görev süresi içerisinde hem tüm borçları ödediğini hem de bütçe fazlası verdiklerini söyledi.
Belediye çalışanlarına en fazla maaşı veren belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Pek çok belediye, çalışanlarının maaşını ödeyemezken bizde en düşük maaş 22 bin lira. Kıdeme göre çalışanlar ortalama 30 bin liraya yakın maaş alıyor” dedi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bütçenin üç katı olan borcu ödeyip bütçe fazlası vermeyi nasıl başardığını şöyle aktardı:
"Öncelikle bütün ilçelerimize asfalt döktüğümüzü belirtmek isterim. İlk olarak CHP’li ilçe belediyelerimizden başlamak üzere şu an 13 ilçemiz var merkez dışında 13’ünün tamamını asfaltladık."
PANDEMİDE BÜTÇE FAZLASI VEREN TEK BELEDİYE
"Pandemide bütçe fazlası veren tek belediye olduk. Şu anda bizim bütçemiz 4 milyar TL. Çoğu büyükşehir bütçesi kadar yoktur. Bütçemizi kullanıyoruz. Tasarruf da değil. Biz çok da para harcıyoruz."
"Göreve geldiğimizde pek çok ödemeyi yapamayacak durumdaydık. 50 bin, 100 bin lira gibi rakamları bile ödeyemiyorduk. Ancak yıllarca bunların hepsini sıfırladık. Ondan bir yıl sonra da 70 milyonun da kasamızdan ödemek üzere 1 milyon 384 bin metrekarelik çimento fabrikası arazisini Brezilyalı bir firmadan pazarlıkla satın aldık. Oranın 12 milyar TL getirisi olacak. Böylece 15-20 yıl içerisinde, önümüzdeki üç dört döneminin de bütçesini kurtardık biz belediyenin."
"Çimento fabrikasının arazisini aldıktan sonra çok güzel bir Yenişehir Projesi yaptık. Yüzde 25’i konut ve ticaret, yüzde 75’i sosyal donatı alanı ve yeşil alan olmak üzere bir millet bahçesi, içerisine bir şehir kurduk. 1384 dönümdü. Yani muazzam bir arazi. Ve şehrin en güzel yerini satın aldık."