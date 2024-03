Başkan Aşgın: Çorum hazır, biz de hazırız

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir mesaj yayınladı. Önümüzdeki 5 yıl için hazırladıkları projelerle Çorum'u daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Başkan Aşgın, eser ve hizmet belediyeciliğinin yeni dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, halkın desteğini ve dualarını alarak yeni dönemde de Çorum'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtirken, 31 Mart seçimlerinin şehre ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Başkan Aşgın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Doğup büyüdüğüm, havasını teneffüs ettiğim, her mahallesini her sokağını, her caddesini karış karış bildiğim güzel memleketim Çorum için yaptıklarımla ve yapacaklarımla yeniden aday olarak karşınızdayım. Bundan 5 yıl önce büyük bir teveccühle Şehr-ül Emin görevini şahsıma verdiniz ve beni başkan seçtiniz. Bu süre zarfında emanetinize halel getirmeden çok şükür alnımın akıyla yeniden huzurunuzdayım."

Şehrin tamamını kucakladık

"5 yıllık süre içinde farklı bir belediye başkanı olmak için büyük bir gayret gösterdiğimin hepiniz şahidisiniz. Parolamız tevazu, samimiyet ve gayretti. Bu düstur ile içinizden biri olarak, içinizden biri kalarak büyük bir coşkuyla hizmet ettik. Şehrin tamamını kucaklayarak, sizlerle el ele verdiğimizde neler yapılabileceğini çok şükür göstermiş olduk. Pandemiydi, depremdi şuydu buydu demeden mazeret üretmeden yolumuza devam ettiğimizde, olmaz denilen pek çok meseleyi yağdan kıl çeker gibi çözdüğümüzü, şehrin önünü açtığımızı hepiniz gördünüz."

Eser ve hizmet belediyeciliğini nakış nakış işledik

"Bunları yaparken değerlerimizden ödün vermeyerek, temizlikte marka olmuş şehrimizdetemiz ve şeffaf belediyeciliğin nasıl yapılacağını da göstermiş olduk.Kaynaklarımızı verimli kullanarak, ekibimizi iyi organize ederek şehrimizin tıkalı damarlarını açtık, tozlu tarihini gün yüzüne çıkardık. Daha da yaşanabilir bir şehir için sokakları, caddeleri ilmik ilmik dokuduk. Eser ve hizmet belediyeciliğini Çorum’a nakış nakış işledik."

Hep birlikte başardık

"Bu topraklar için en büyük değerlerden biri barıştır, kardeşliktir.Tarihte ilk yazılı barış anlaşmasının yapıldığı bu topraklarda, kardeşliğin,barışın ve dostluğun büyümesini hep birlikte başardık. Yediden yetmişe, halkımızın tüm kesimleri ile istişare sonucu aldığımız kararlar, kolektif yönetim anlayışımız, şehrimizin sevgi ile aşkla büyümesine, gelişmesine vesile oldu."

Türkiye Yüzyılında 41 proje

"Önümüzdeki beş yılda da hazırladığımız 41 proje ile Türkiye Yüzyılında ilimizi sizinle birlikte hak ettiği yere taşımaya kararlıyız.Çorum’da çok daha büyük hizmetlerin yapılması için bütün şartlar hazırdır. Biz de hazırız. Hiç ara vermeden 1 Nisan sabahı yepyeni bir Çorum için yeni bir sefere çıkmaya talibiz."

Güçlü desteklerinizi bekliyorum

"Halkın duasını Hakkın rızasını kazanmaktan başka gayesi olmayan bu kardeşinize, güçlü desteklerinizi bekliyorum. 31 Mart seçimleri sonuçlarının ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini diliyorum.İnanıyorum ki pazar akşamı sevgi kazanacak, Çorum kazanacak, aşkla çalışanlar kazanacak.”