Başkan Aktaş'tan "Ulu" şehre özel kısa film

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, "Bizim için varsa yoksa Bursa" isimli kısa film paylaştı. Filme Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kısa filmde kadim şehrin tarihi dokusu tüm güzellikleriyle yansıtıldı. Bursa Mevlevihanesinin de gösterildiği kısa filmde Uludağ, Ulu Camii gibi Bursa'nın turistik bölgeleri de filme renk kattı.