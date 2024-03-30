Başkan Aktaş’tan sevgi yürüyüşü!

Bursa'da Ulucami'den başlayan sevgi yürüyüşü İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Yürüyüşe Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Ak parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa Milletvekilleri, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Cumhur İttifakı belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile vatandaşları selamlayan Başkan Aktaş ve beraberindekiler sevgi yürüyüşünde vatandaşlara karanfil dağıtarak sohbet etti.

15 Temmuz Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti. Başkan Aktaş, ‘‘Zor yıllara rağmen maddi ve manevi olarak çok önemli kazanımlar elde ettik. Aldığımız her yetkiyi milletimizle buluşturduk. Bursa’mız için canla başla çalışmaya devam ettik. Bu işler hırsla olmaz, bu işler çalışarak olur, birlikle ve beraberlikle olur. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.