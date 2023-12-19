Başkan Aktaş, personelini enflasyona ezdirmedi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye personellerini enflasyona ezdirmedi.

Belediye ile yetkili sendika Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesinde, en yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden anlaşma sağlandı.

Böylece, 2303 memurun maaşlarına ilave olarak net 7105 TL zam yapılmış oldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, belediye personelini enflasyona ezdirmemek için gerekli adımları attıklarını belirterek, "Yüzde 120'lik iyileştirmenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Personelinin mutluluğunu kendi mutluluğu gibi gördüğünün altını çizen Aktaş, "17 ilçede, 1060 mahallede varız. Allah göstermesin, ister bir sel baskını, bir yangın Anında yetişiyoruz. Harika güzel projeler yapıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz. Sizin mutluluğunuz benim mutluluğumdur, şehrin mutluluğudur." dedi.

Belediye çalışanlarının refahına yönelik yeni hamlelerinin de olacağına değinen Aktaş, "Şu enflasyonist ortam içerisinde sizin bu sürecinizi sübvanse edecek, destekleyecek hamleler yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bazı hamlelerimiz olacak. Biz 13 bin kişilik bir aileyiz. Hiçbirinizin buraya olumsuz bir şekilde gelip, olumsuz bir şekilde gitmesini istemem" şeklinde konuştu.