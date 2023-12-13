Başkan Aktaş'tan Filistin meselesine tarihsel yaklaşım: Yüzyıl önce oradaydık

Filistin’in haklı direnişinin ve Mescid-i Aksa’nın gerçek hikayesinin konu alındığı ‘Gün Doğmadan’ adlı tiyatro oyunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Sanata ve sanatçıya verdiği değerle, ön plana çıkan Bursa büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 Mayıs 1948'den beri ‘Büyük Felaket’i yaşayan Filistinlilerin acısının her sene katlanarak arttığını söyledi.

3 semavi din için kutsal mekân olan Mescid-i Aksa ve çevresinin, İsrail zulmü altında inlediğini belirten Başkan Aktaş, Gazze'deki katliamı hatırlatarak, kundaktaki masum yavrulardan savunmasız kadınlara varıncaya kadar hiç düşünmeden ve merhamet etmeden katliam yapıldığını belirtti.

İsrail'in orantısız güç kullanarak savaş suçu işlediğini vurgulayan Başkan Aktaş, "İnsanlık adına utanılacak bu durum, dünyanın gözleri önünde yaşanmasına rağmen bu vahşete uluslararası topluluklar ve birçok ülke seyirci kalıyor." diye konuştu.

Filistin meselesinin Türkiye için tarihsel öneminin altını çizen Başkan Aktaş, "Çok uzak bir vakitte değil, yüzyıl önce oradaydık. Çanakkale'de birlikteydik, omuz omuza mücadele ettik. Biz aynı kadere iman etmiş ümmetin fertleriyiz. Nerede mazlum ve mağdur varsa biz oradayız. Bundan dolayı Filistin de bizim meselelerimizdendir. Biz aynı kadere iman etmiş ümmetin fertleriyiz." dedi.

Filistin’in haklı direnişinin ve Mescid-i Aksa’nın gerçek hikâyesinin konu alındığı tiyatro oyununun, izleyenleri derin düşüncelere sevk edip hüzünlendirdiğini söyleyen Başkan Aktaş, oyunu sergiyelen Medeniyet Tasavvuru Okulu'na (MTO) ve MTO'nun kurucusu, Yazar Yusuf Kaplan'a teşekkürlerini iletti.