Başkan Aktaş, Bursa'da yeni dönemin şifrelerini verdi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu ve Orhangazi ilçelerinde "Bereket Sofraları Buluşmaları" çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bursa'da yeni dönemde yapılacaklara ilişkin olarak önemli mesajlar veren Aktaş, "Yeni dönemde en önemli konularımızdan birisi kentsel dönüşüm olacak. Bütün şehri planlayarak dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü "emekliler yılı" ilan etmesinin ardından emeklilerle ilgili önemli çalışmaların hazırlığında olan Başkan Aktaş, "Emekli, kadın ve gençler konu başlıklarımız da olacak." diye konuştu.

Geçen 5 yılda, altyapı konusunda önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Aktaş, "Su deposu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, dere ıslah çalışmaları, mahalle konakları, spor tesisleri, sahil düzenlemeleri, tarımsal destekler, merkezde yapılan çalışmaları ara vermeden sürdürdük. Mehmet Turgut Ünlü'nün de adını taşıyan Şehit Erhan Öztürk Parkı'nda da çalışmalar sona yaklaştı. Önümüzdeki dönemde mazeret üretmeden projelerimizi sürdüreceğiz. Altyapıdaki eksiklikleri gidereceğiz" dedi.