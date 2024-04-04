Başkan Aktaş, “Alnım ak, gönlüm rahat. İz bırakan işler yaptık”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir otelde düzenlenen toplantıda 6,5 senelik görev süresini değerlendirdi. Son seçimlerde hür iradesiyle sandığa giden ve demokrasinin gereğini yerine getiren başta Bursalı hemşeriler olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, sandığa gitmeyenlerin de muhakkak bir mazereti olduğuna inandığını ifade etti.

Bursa’da son seçimde 505 bin 650 kişinin sandığa gitmediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ortada böyle bir enteresan bir rakam var. Bu da bir önceki seçime göre 210 binden fazla insan sandığa gelmemiş. Bana göre bu ciddi dipnotlardan bir tanesidir. Vatandaşlarımızın biraz seçimle alakalı, yani diğer kodları falan incelediğimizde, diğer rakamları incelediğimizde biraz böyle protest bir tavırla da hareket ettiklerini sandıkta gösteren bir şey olduğu söyleniyor” dedi.

“Maaşları dün itibariyle yollandı”

Son dönemde Büyükşehir Belediyesi’ndeki maaş mevzuunun da konuşulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Buradan tekrar ilan ediyorum. Bütün şirketlerin maaşları dün itibariyle yollandı zaten. Bizim güncel rakamla 12 bin 980 çalışanımız var. Maaşlar zaten normalde her ayın 7-8’i gibi yatırılıyor. Onların maaşlarının yatırılması için kararnameye de gerek yok. BUSKİ zaten kendi bünyesinde veriyor. Bünyemizde ayrıca 2 bin kusur civarında da memur çalışıyor. Memurların maaşı ise her ayın 15’inde yatıyor. Erken yatırılması için bir kararname çıkması gerekiyor. Kararın çıkarılacağına da inanıyorum. Ona rağmen bunun da parası hazır” dedi.

“Biz de ağabeylik yaptık”

Kendisinin hala görev başındaki bir belediye başkanı olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Bu nasıl bir saygısızlıktır. Mustafa Bey, Genel Sekreterimi arayıp talimatlar veriyor. Seçildiniz evet ama henüz mazbatayı alarak göreve gelmediniz ki? Gerçekten çok üzüldüm. 20 sene belediye başkanlığı yapmış sorumluluk sahibi insanın bunun söylemesi doğru olmadı.

Genel Sekreterim de kendisine çok güzel şekilde izah etti. Şimdiye kadar hiç Büyükşehir Belediyesi’nde maaşların yatırılmadığını duydunuz mu? Mustafa Bey dün telefonda diyor ki, ‘Sayın Genel Sekreter, kimseye herhangi bir ödeme yapmayın. Kulağımıza bazı duyumlar geliyor’ diyor. Dijital çağda yaşıyoruz Allah aşkına. Kendisine buradan çok rahat olmasını ifade etmek istiyorum. Belediyede yıllarca maaş konusunu hiç konuşulmadı. Sayesinde bu konu da konuşulmuş oldu. Algı oluşturularak ‘Mustafa ağabeyiniz geliyor’ diyorlar. Biz de ağabeylik yaptık. Despotluk falan yapmadık kimseye. Kimsenin maaşı kalmadı. ‘Alın teri kurumadan işçinin hakkını verin’ zihniyetinde insanlarız. Gerçekten çok üzüldüğümü dipnot olarak söylemek istiyorum” dedi.

“Sırtımda hiçbir kamburum yok”

Her yöneticinin şehrini gülümsetmek isteyeceğini belirten Başkan Aktaş, “Belediye başkanı şehreminidir. Şehrin emirliğini yapacak kişi de böyle tezviratlarla, algılarla vatandaşı yönlendirmemeli. Mevcut veya görevi bırakacak belediye başkanını zan altında bırakacak söylemlerle tavır takınmamalı. Büyük bir suhuletle olaylara yaklaşması lazım. Çok zor bir 5 yıla rağmen birçok olaylar başarıldı. Geldiğimiz noktada durum ortada. Nihayetinde Mustafa Bey de bazı vaatlerde bulundu. Bu vaatleri gerçekleştirmek adına muhakkak güvendiği yerler vardır. Hesabını kitabını yapacaktır. Az çok bütçeyi, imkânları tahmin ediyordur. Bu vaatleri ortaya koydu. Gerçekleştirmek adına mazeret üretmeden şehrin katmanlarıyla birlikte hareket edecektir. Bursalı hemşehrilerimiz şunu bilsinler. Sırtımda hiçbir kamburum yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördük biz bunu. Benim alnım ak, gönlüm rahat. İz bırakan işler yaptık. 2 gündür de çok az uyumama rağmen çok güzel uyku uyuyorum. Artık bunlar benim sorumluluğumdaki işler değil. Dolayısıyla bu manada ben sorumluluk sahibi insanların sorumluluk sahibi gibi hareket etmesini özellikle istirham ediyorum” dedi.

Hazırlanan sunumla görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri katılımcılarla paylaşan Aktaş, kentsel dönüşüm, ağaçlandırma, sahil çalışmaları, katı atık işleme ve aktarma tesisleri, yenilenebilir enerji, kültür tesisleri ve restorasyon gibi projelerinden bahsetti. Bursa'da ulaşım anlamında büyük yol kat edildiğini belirten Aktaş, kentin trafik sorununda dünya ve Türkiye sıralamasında gerilediğini dile getirdi.