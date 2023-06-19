Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayata tutunamadı
Trabzon'da, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde, 10 Haziran'da yaşadıkları sitenin bahçesinde oynarken baş bölgesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Kerem Can Özdemir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan Kerem Can Özdemir'in, olaydan 2 gün sonra erken doğumla dünyaya gelen kardeşinin tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.
Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde, 10 Haziran'da, yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir yere yığılmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlenmiş, hayati tehlikesi bulunan çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Kerem Can'ın, 37 haftalık hamile annesi Fatma Özdemir (40) olaydan iki gün sonra aynı hastanede erkek bebek dünyaya getirmişti. Yaklaşık üç hafta erken dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınmıştı.
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