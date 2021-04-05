Basın kartı sahibi olması nedeniyle aşı olan oyuncu Berna Laçin'e tepki yağdı

Oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya üzerinden Koronavirüs aşısı olduğunu açıklaması büyük tepki çekti. Aşı önceliği konusunda basın çalışanlarına sağlanan imkandan faydalanan ve basın çalışanı olarak sigortasının ödendiğini söyleyen Laçin'e, başta Fatih Altaylı, Ersoy Dede olmak üzere, pekçok ünlü gazeteci tarafından sert eleştiriler yöneltildi.

Oyuncu Berna Laçin'in, Twitter hesabı üzerinden 212 sayılı Basın İş Kanunu'na bağlı çalışan olduğunu ve bu sebeple koronavirüs aşısı yaptırdığını paylaşması üzerine gazeteciler ayağa kalktı!

Basın sektöründe pekçok emekçinin bile faydalanamadığı 212 sayılı kanuna nasıl tabi olduğu sorgulanan Laçin kendisini daha önce kalame aldığı bazı köşe yazıları ile savudu.

BİR ZAMANLAR VATAN'DA YAZMIŞ...

Geçmiş dönemde, kapatılan Vatan Gazetesi'nde bir süre köşe yazısı yazdığını belirterek kendini savunmaya çalışan Laçin, "Arkadaşlar 212’liyim. Basın çalışanı olarak tanımlanmış aşı!" yanıtını verdi.

Ancak Laçin'in bu savunması sosyal medyada geniş yankı buldu ve ünlü oyuncu, mesleğe yıllarını vermiş olmalarına karşın aşı önceliği hak edemeyen gazeteciler tarafından topa tutuldu.

FATİH ALTAYLI: SÖZDE HAK HUKUK ADALET DE!

Berna Laçin'in Koronavirüs aşısı olmasını sert dille eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Basın çalışanıyım. Hanımefendiden 10 yaş büyüğüm, ben olmadım. Berna Laçin olmuş. Ne güzel. Sözde hak hukuk savun, çıkarın söz konusu olunca ne hak kalsın, ne hukuk, ne adalet" dedi.

AÇIL SEZEN: 25 YILIM BİTİYOR, BASIN KARTIM HİÇ OLMADI

BloombergHT'de Finans gazetecisi olarak görev alan Açıl Sezen ise 25 yıllık gazeteci olmasına rağmen 212'ye tabi sadece 1 yıl çalışabildiğini belirterek, "Gazetecilikte 25. yılım bitiyor.Çeyrek asırda, gazeteciyi "fikir işçisi" olarak tanımlayan 212 Sayılı Kanun'a tabi sadece 1 yıl çalışabildim. Lisans ve yüksek lisansım İletişim Fakültesi; ama Sarı Basın Kartım hiç olmadı. Vesika ve aşı bu garabetin olsun, ama haklarıma talibim." eleştirilerinde bulundu.

"BASIN KARTINDA HANGİ KURUMUN ADI YAZILI?"

Gazeteci Ersoy Dede ise Berna Laçin'in hangi kuruma bağlı bir gazeteci olduğunu merak ettiğini belirterek, "Şu anda basın kartınızın ön yüzünde hangi kurumun adı var Hanımefendi? Eğer sürekli basın kartı sahibi değilseniz o bilginin güncel olması gerekir. Hangi gazete sizi ‘çalışanı’ gibi gösteriyor merak ediyor insan.." dedi.

ASLI ŞAFAK: AKTİF GAZETECİYİM, AŞI OLAMIYORUM

Gazeteci Aslı Şafak ise aktif medya çalışanı olduğu halde aşı olamadığını belirterek, "Her gün onlarca kişiyle çekim yapan, her akşam ekrana çıkan, eski basın kartı sahibi ve aktif medya çalışanı olarak aşıya uygun bulunmazken 212’si var diye Berna Laçin'e aşı yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz?" açıklamasında bulundu.