Basel-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna kalmak için Play-Off rövanş maçında Trabzonspor, Basel ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldu.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, rövanş mücadelesi için hazırlıklarına devam ediyor.
23 Şubat Perşembe günü Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off rövanş maçını yönetecek hakem de belli oldu. Maçta İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.
Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrián Devís ve Roberto del Palomar üstlenecek.
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