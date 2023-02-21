Basel-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, rövanş mücadelesi için hazırlıklarına devam ediyor.

23 Şubat Perşembe günü Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off rövanş maçını yönetecek hakem de belli oldu. Maçta İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrián Devís ve Roberto del Palomar üstlenecek.