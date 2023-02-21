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Basel-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna kalmak için Play-Off rövanş maçında Trabzonspor, Basel ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldu.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, rövanş mücadelesi için hazırlıklarına devam ediyor.

23 Şubat Perşembe günü Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off rövanş maçını yönetecek hakem de belli oldu. Maçta İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrián Devís ve Roberto del Palomar üstlenecek.

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