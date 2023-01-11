Başarır: “Kaldırmazsanız, namertsiniz”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin 6'sı Adalet Komisyonu, 6'sı Anayasa Komisyonu üyesi 12 milletvekili ile birlikte bugün karma komisyonda görüşülecek dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Özel, "Bugün saat 14:30'da Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan karma komisyon, önünde bulunan 1760 tane dosyadan özenle seçip aldığı iki dosyayı görüşmeye başlayacak. Bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait, bir tanesi de milletvekilimiz Ali Mahir Başarır'a ait. İlgili komisyonun önündeki dosyalarda yok yok. Cezadan ceza, suçtan suç beğen. Yerleşik uygulama gereği dönem sonu beklenirken saray aklı iki dosyayı öne çekerek böyle bir gündem dayatıyor. İlgili komisyona girmeyeceğimizi, böyle bir adaletsizliğe meşruiyet kazandırmayacağımızı söyledik" diye konuştu.

Millet iradesine saygısızlık

Özel'in ardından konuşan CHP'nin Adalet Komisyonu Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre şunları söyledi:

"Tarihe baktığımız zaman bütün otoriter rejimler, kurumlardan hoşlanmazlar, etkisiz hale getirmek isterler. Millet iradesinden de hoşlanmazlar. Bu amaçları doğrultusunda da adım adım toplumu sindirmeyi hedeflerler. Biz millet iradesini temsil eden yurttaşlarız, bugün milletvekiliyiz, esas olan halkın egemenliğidir. Bugün Meclis büyük bir saldırı altındadır. Biz bu saldırıya karşı yapılmak isteneni ifşa etmek için buradayız. 2017'deki anayasa değişikliği ile başlayan süreçte nihai bir hedef olduğunu görüyoruz. Halkın egemenliğine saygı duymayan bir iktidar. Daha önce dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yapılan toplantıların hepsine katıldık. Bugün katılmayacağız. İki milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlık fezlekeleri görüşülecek komisyonda. Ali Mahir Başarır'la ilgili suçlamalara baktığımız zaman TCK 125 ve TCK 285'ten dokunulmazlığın kaldırılması isteniyor. 285'inci maddenin karşılığı para cezası. Dünyanın hiçbir yerinde millet iradesine bu kadar saygısızlık yapıldığını göremezsiniz."

Meşru olmayan yöntemler

CHP'nin Anayasa Komisyonu Sözcüsü İbrahim Kaboğlu da şöyle konuştu:

"Biz görevimize Anayasa'nın üstünlüğüne and içerek başladık. 1700 dosyadan iki dosya ayıklanarak karma komisyonun önüne getirilmiş bulunuyor. Biz komisyon üyeleri olarak bir yana, sözcüleri olarak o dosyaların hangi ölçütlerle getirildiğinden haberdar değiliz. Şu anda komisyon, gündemine hakim değildir. Biz yasama çalışmalarına Anayasal andımıza bağlı olarak devam edeceğiz. Seçime yaklaşıldığı bir dönemde bir de yasama dokunulmazlık dosyalarının gündeme getirilmesi, esasen 18 Haziran'da sağlanacak olan siyasal münavebenin gerçekleşmemesi için başvurulan meşru olmayan yol ve yöntemlerdir. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz."

Ne eğiliriz, ne geri adım atarız

Son olarak söz alan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi:

"Alnımız açık, başımız dik. Şükürler olsun ki yüz kızartıcı bir iddia ile karşınızda değilim. Birazdan şu binada (Meclis'te) bazı arkadaşlar dokunulmazlığımızın kaldırılması için el kaldıracak. Mesela bunlardan bir tanesi, Mersin'de kameraların huzurunda polislerimize 'şerefsiz' diyen AKP'nin komisyon sözcüsü Zeynep Gülyılmaz. Daha sonra Meclis'e gelecek. Kimler el kaldıracak? Mesela 5 milyon dolarlık rüşvet anlaşması yaptığı iddia edilen Erzincan milletvekili el kaldıracak. Ya da 180 milyon dolarlık kirli bir serveti edinip de paylaşamayan Zehra Taşkesenlioğlu el kaldıracak. Ya da İBB'den milyonlarca burs alıp yan gelip yatan milletvekilleri el kaldıracak. Ya da gencecik bir akademisyeni öldüren katilleri evinde saklayan Olcay Kılavuz el kaldıracak. Korkmuyoruz, bir adım ne eğiliriz ne geri adım atarız. Bu kirli ellerin oylarıyla kaldırsınlar, kaldırmazlarsa namerttirler. Hiç korkumuz yok."