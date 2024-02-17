Başakşehir'e dev talip!

İngiliz The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, Premier Lig'in dev ekibi Manchester City'nin de sahibi olan City Futbol Group, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nü satın almaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in 6 şampiyonundan biri olan Başakşehir'i satın almak için bir süredir çaba sarfeden City Futbol Group mutlu sona ulaşmak üzere.

City Futbol Group yetkililerinin, Başakşehir'in satışı için ön protokol aşamasında oldukları iddia edildi.