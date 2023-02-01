Başakşehir'den Adnan Januzaj bombası!

Transferde hareketli günler geçiren Başakşehir, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Sevilla forması giyen Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunan Başakşehir, İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı. Son prosedürlerin halledilmesinin ardından Belçikalı yıldızın İstanbul'a gelerek turuncu-lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Adnan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı.