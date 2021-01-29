Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı!

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı! Başakşehir resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Süper Lig tarihinde 6. şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'de teknik direktör Okan Burak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alındığı ifade edildi. Başakşehir, Okan Buruk'a teşekkür etti. Son dkaika bilgisine göre Okan Buruk'un yerine ilk aday Aykut Kocaman.

Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırdı. Başakşehir, Çarşamba akşamı Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a kaybetmişti. Sezon başından beri istenilen sonuçların alınamadığı Başakşehir'de ayrılık kararı sürpriz olarak nitelendirildi. Başakşehir, resmi internet sitesinden açıklama yaparak Okan Buruk'a teşekkür etti.

Teknik adam arayışlarına başlayan Başakşehir, bir süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklif götürmeye hazırlanıyor. Başakşehirli eski futbolcu Yalçın Ayhan, Okan Buruk'un yerine Tayfun Korkut'un takımın başına gelebileceğini ifade etti.

BAŞAKŞEHİR'DE OKAN BURUK İLE YOLLAR AYRILDI!

"Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır.

Kulübümüze imza attığı ilk gün hedefini 'şampiyonluk' olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda var gücüyle çalışan Okan Buruk, turuncu-lacivertli armamız altında teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış, Avrupa'da takımımıza oynattığı cesur ve başarılı futbolla da tüm Türkiye'yi gururlandırmıştır.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde 'şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü' olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır.

Futbolculuğu döneminde saha içerisinde göstermiş olduğu hırslı karakterini teknik direktörlük döneminde olgunluğuyla birleştiren, profesyonelliği ve güçlü iletişimiyle de tüm spor kamuoyunun takdirini toplayan Okan Buruk ve ekibine kulübümüze yaşattıkları unutulmaz anılar ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. "