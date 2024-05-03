Başakşehir'de metrodaki tacizci gözaltına alındı

27 Nisan Cumartesi günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Z.B. (21) isimli kadın, karşısında oturan M.G.'nin(55) müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tacizi öğrenen vatandaşlar şahsı darbetti

Görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir metro içerisinde bir kadını taciz ettiği öğrenilen M.G.'nin vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi.

Sabıkası kabarık tacizci yakalandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.