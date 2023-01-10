Başakşehir transferi açıkladı! Süper Lig'de ilk

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu kadrosuna kattı.

Başakşehir'in iki buçuk yıllığına renklerine bağladığı Shaocong Wu, Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu olmayı da başardı.

Başakşehir'den açıklama

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."