Başakşehir son dakikada kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı elde etti.

İlk yarının son dakikalarında 10 kişi kalan ve ikinci yarıda bir kişi eksik mücadele eden Medipol Başakşehir, 90+5. dakikada Figueiredo'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen ekip finalde, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.