Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

İlk yarı

4. dakikada Leipzig'in sağ kanattan geliştirdiği atakta, Mukiele’nin ortasında arka direkte bulunan Angelino’nun vuruşunda Caiçara’ya çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Leipzig’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içinde bulunan Upamecano’nun kafa vuruşunda topu Mert Günok çıkardı.

9. dakikada Medipol Başakşehir’in sağ kanattan geliştirdiği ani atakta kaptan Visca topu ceza sahasında bulunan Crivelli’ye gönderdi. Crivelli topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak keleci Gulacsi’de kaldı.

16. dakikada Leipzig 1-0 öne geçti. Kevin Kampl’ın savunmanın arkasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde bulunan Angelino kontrol etti. Angelino düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

20. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu kendi yarı sahasında topu Yussuf Poulsen’e kaptırdı. Hızlı hareket eden Poulsen topu Nkunku’ya, Nkunku da ceza sahsında bulunan Angelino’ya gönderdi. Angelino'nun sert şutunda top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

29. dakikada Nkunku’nun ortaladığı topla sağ çaprazda buluşan Dani Olmo’nun şutunda, keleci Mert Günok tehlikeyi yumruklarıyla uzaklaştırdı.

31. dakikada Medipol Başakşehir’in atağında Visca ceza sahası içinde sürüklediği topa uygun pozisyonda vurdu, ancak kaleci Gulacsi golü önledi.

39. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleyi doğrudan gördüğü noktadan attığı şutta meşin yuvarlak Leipzig’in Macar kalecisinin kollarında kaldı.

42. dakikada Başakşehir’in ceza sahasına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Türüç’ün doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Leipzig’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Leipzig’in atağında ikinci yarıda oyuna giren Hwang'ın ceza sahasına girdikten sonra attığı şut kaleci Mert Günok kontrol etti.

69. dakikada Christopher Nkunku'nun ceza sahasının hemen dışından kaleye attığı şutu Medipol Başakşehir’in tecrübeli kalecisi uzaklaştırdı.

81. dakikada Medipol Başakşehir hücumunda Crivelli kafasıyla savunmanın arkasında bulunan Demba Ba’ya topu gönderdi. Demba Ba’nın vuruşunda topu kaleci Peter Gulacsi çıkardı. Ancak hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

90. dakikada Medipol Başakşehir rakip yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Aleksic topu arka direğe gönderdi. Burada boş durumda bulunan Epureanu kafasıyla vurduğu top üstten dışarı gitti.

Karşılaşma Leipzig'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.