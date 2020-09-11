Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı el değiştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, ''Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız'' dedi.