Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı el değiştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı) Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, ''Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız'' dedi.
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