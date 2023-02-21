Başakşehir, Junior Caiçara ile yollarını ayırdı!
Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile yolun sonuna geldi. Asıl ismi Uilson de Souza Paula Junior olan Caiçara ile sözleşme feshedildi.
Brezilyalı oyuncu 7 sezon formasını giydiği Başakşehir ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Júnior Caiçara kariyerinde daha önce Ludogorets, Gil Vicente, Schalke 04 ve Esporte Clube Santo Andre gibi takımların da formalarını giymişti.
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