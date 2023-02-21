Başakşehir, Junior Caiçara ile yollarını ayırdı!

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile yolun sonuna geldi. Asıl ismi Uilson de Souza Paula Junior olan Caiçara ile sözleşme feshedildi.

Brezilyalı oyuncu 7 sezon formasını giydiği Başakşehir ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Júnior Caiçara kariyerinde daha önce Ludogorets, Gil Vicente, Schalke 04 ve Esporte Clube Santo Andre gibi takımların da formalarını giymişti.