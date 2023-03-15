Başakşehir bu akşam Gent'i ağırlıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcilerimizden Başakşehir, bugün Belçika ekibi Gent karşısında tarihi bir maça çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.

İki takım arasında Belçika'daki karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti. Turuncu-lacivertlilerin turu geçmesi için karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bu turu geçen ekip, adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 8 takım arasına yazdırmayı başaracak. Başakşehir, Konferans Ligi'nde bu başarıya ulaşması halinde tarihinde ilk kez böylesine büyük bir zafer kazanacak. Temsilcimizde isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu kritik randevuda forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Mesut Özil de Gent karşısında takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka isim Eden Karzev'in durumu ise bugün netlik kazanacak.

"Kulüp tarihinin en önemli maçı"

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, kulüp tarihindeki en önemli maçına çıkacaklarını söyledi. Belözoğlu, "Kulübümüzün tarihi ve birçok oyuncumun Avrupa'da çeyrek finalleri yok. Bizim adımıza tarihimizin en önemli maçını oynayacağız" diye konuştu.