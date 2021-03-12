Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!



Son dakika haberi: Bugün saat 19:00'da başlayacak olan Başakşehir-Beşkitaş arasında oynanacak Süper Lig maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bugünkü Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Maçın orta hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.