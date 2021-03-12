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Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Bugün saat 19:00'da başlayacak olan Başakşehir-Beşkitaş arasında oynanacak Süper Lig maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!


Son dakika haberi: Bugün saat 19:00'da başlayacak olan Başakşehir-Beşkitaş arasında oynanacak Süper Lig maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bugünkü Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Maçın orta hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

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