Başakşehir, Berkay Aydoğmuş transferini duyurdu!
Başakşehir, Nazilli Belediyespor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, TFF 2. Lig ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulübü'nde forma giyen Berkay Aydoğmuş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Berkay Aydoğmuş'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar