Başakşehir 3'te 3 peşinde!

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve Letonya deplasmanına gidemeyen teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yerine basın toplantısına katılan Erdinç Sözer, takımın savunma oyuncularından Junior Caiçara'nın da katıldığı basın toplantısında açıklamada bulundu.

"Duran toplarda dikkatli olmalıyız"

Skonto Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Sözer, galibiyetlere devam etmek istediklerini belirterek, "Güzel bir maç bizi bekliyor. Öncelikle Emre hocaya 'geçmiş olsun' diyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi başladık ve iki galibiyetle güzel bir yol açtık." dedi.

Sözer, "Karşımızda iyi bir rakip var. Kendi liginde 3. sırada olan kuvvetli bir takım. Fizik gücü yüksek oyuncuları var, duran toplarda dikkatli olmalıyız. Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıtmak ve kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2 maçta da gol yemedi

Temsilcimiz oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak toplamda 7 gol atıp hiç gol yemedi. İlk maçında İskoç ekibi Hearts karşısında 4-0 gibi farklı bir skor elde eden Başakşehir, ikinci karşılaşmasında ise İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı deplasmanda 3-0 ile geçerek puanını 6'ya yükseltti.