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Başakşehir 10 maç sonra kazandı

Süper Lig'de Başakşehir, son dakikada bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve 10 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Süper Lig'de Başakşehir, son dakikada bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve 10 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Ligin 29. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda yoğun yağış altında oynanan mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90. dakikada Demba Ba kaydetti.

Başkent ekibinde Polomat, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

VİSCA DÖNDÜ

Başakşehir'de sakatlığı atlatan Edin Visca, ligde tam 10 maç sonra kadroda yer aldı ve mücadelenin 71. dakikasında oyuna dahil oldu.

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