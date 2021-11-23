AjansHaber.com.tr Yaşam Başak Cengiz'in adı okuduğu okula verildi

Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi

İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) adı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi.

İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen, Başak Cengiz'in adı, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı 'Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi' olarak değiştirildi.

Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı
Gaziantep'te faili meçhul kedi cinayetleri
Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem
ASMR nedir? Beynimizi nasıl etkiliyor?