Barut: “Buğday taban fiyatı en az 10 lira olmalı"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, buğday taban fiyatının en az 9.5-10 lira olması gerektiğini açıkladı. Çukurova'da buğday hasadının 15 Mayıs itibariyle başlayacağına dikkat çeken Barut, "Şu anda buğday üretim maliyeti kilogramda 8 lirayı buluyor. Üreticinin eline geçmesi gereken fiyat 9.5 ile 10 lira arasında olmalıdır. Aksi durumda verilecek düşük fiyatlar buğday üreticisini çok zor duruma sokacaktır" dedi.

Buğday ithalatına 25 Milyar Dolar

Çukurova'da hasadı yaklaşan buğday tarlasında konuşan Ayhan Barut, "Ülkemizin en erken buğday hasadı Çukurova'da yapılıyor. 15 Mayıs itibariyle bölgemizde buğday hasadı başlayacak. Hasat başlayacak ama ortada buğday taban fiyatıyla ilgili hiçbir açıklama yok. Belirsizlik sürüyor" diye konuştu. AKP iktidarı 21 yıl boyunca 90 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı yaparak dışarıya 25 milyar dolar para ödedi. Bu durum hızla sürüyor. Bu hasat döneminde de AKP iktidarı Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) marifetiyle buğday ithalatına devam ediyor" diye konuştu.

Maliyet 8 lira

Hasadın yaklaştığı buğdayda üreticilerin taban fiyatının açıklanmasını istediğini bildiren Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Hasadın yaklaştığı bu günlerde üreticilerimizi tedirgin etmekten kurtarmak için maliyetin üzerinde fiyat açıklanması lazım. Şu anda buğday üretim maliyeti kilogramda 8 lirayı buluyor. Üreticinin eline geçmesi gereken fiyat 9.5 ile 10 lira arasında olmalıdır. Aksi durumda verilecek düşük fiyatlar buğday üreticisini çok zor duruma sokacaktır. Bir hafta sonra hasat yapılacak, ortada fiyat yok hala. Millet İttifakı iktidarında buğday üreticisi de rahat edecek."