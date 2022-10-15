Bartın'da günün ilk saatlerinde acı bekleyiş sürüyor
Bartın'da kara gecenin ardından günün ilk ışıklarında acı bekleyiş sürüyor. Göçük altında kalan yakınlarından umutlu bir haber bekleyen ailelerin yürek burkan görüntüleri objektiflere işte böyle yansıdı.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamanın bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor.
1 18
Patlamada 28 işçi hayatını kaybetti.
2 18
Yaralı kurtarılan 11 işçinin tedavisi sürüyor.
3 18
15 işçi ise hala göçük altında mahsur kalmış durumda.
4 18