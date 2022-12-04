Bartın'da 5 yaşındaki çocuğunun gözü ününde karısını 20 kez bıçakladı!

Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde ikamet eden Vasfiye Çelikok (28) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aslan Çelikok (30) arasında tartışma çıktı.

Oğlu ile birlikte bir süredir eşinden ayrı yaşayan Vasfiye Çelikok ile evine gelen eşi Aslan Çelikok arasındaki tartışma ölüm ile bitti.

Cani koca, 5 yaşındaki oğullarının gözü önünde eşi Vasfiye Çelikok'u 20 kez bıçaklayarak, öldürdü. Talihsiz kadının bir hafta önce de saldırıya uğradığı komşuları tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Bağırma seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Aslan Çelokok ise Çayırlar Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinde yakalan​​​​​​​dı.

Mahalle sakini Hatice Kontürk, gazetecilere, Vasfiye Çelikok'un çığlıklarını duyması üzerine durumu polise bildirdiğini belirterek, "Vasfiye çok iyi bir insandı. Hiçbir kötülüğü yoktu. Adam çalışmıyordu. Aralarında sürekli tartışma oluyordu." dedi.

Vasfiye Çelokok'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kazpınarı köyüne getirildi.

Kadının cenazesi, köy meydanında kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Şüpheli Aslan Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.